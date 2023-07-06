Блинкен призвал главу МИД Турции поддержать вступление Швеции в НАТО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе провел разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Госдепартамент США.

Отмечается, что во время разговора Блинкен подчеркнул важность единства Североатлантического альянса, а также призвал Фидана поддержать вступление Швеции в Альянс.

Кроме того, представители двух стран также обсудили важность продления черноморской зерновой инициативы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что на данный момент страны – члены НАТО не готовы принять Швецию в Альянс.

По его словам, пока Швеция продолжает позволять ответвлениям группировок, признанных в Турции террористическими, свободно разгуливать по своей территории, Анкара не может положительно отнестись к членству Швеции в НАТО.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш также сообщил, что членство Швеции в Североатлантическом альянсе может стать для нее несбыточной мечтой.

В Швеции прошли протесты против вступления страны в НАТО