В Совфеде призвали жестко ответить на действия Болгарии в отношении России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение Болгарии о высылке российских дипломатов и блокировку средств на счетах российского посольства в республике.

"Похоже, без жесткого ответа со стороны Москвы Болгария в чувство не придет! Пора бы", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

В свою очередь, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает, что болгарские политики окончательно простились не только с правилами межгосударственных приличий, но и со здравым смыслом.

"София продолжает изумлять. <...> В чем дело, друзья? Перед кем выслуживаетесь? Не пора ли принять освежающий душ?" – написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее в этот день исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Болгарии Асен Василев уведомил о блокировке крупного долларового перевода на счет посольства РФ в стране. Он подчеркнул, что София не предпринимала активных действий в данном случае, поскольку блокировка наступила автоматически в соответствии с санкциями Евросоюза.

Санкции против России были введены после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

