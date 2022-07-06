Саммит НАТО показал, что Запад не откажется от эскалации на Украине – МИД РФ

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Состоявшийся в июне саммит Североатлантического альянса продемонстрировал, что западные государства не планируют отказываться от эскалации на Украине. Об этом сообщил замдиректора ДИП министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев.
"Запад не собирается отказываться от линии на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине, это подтвердил также прошедший 28–29 июня саммит НАТО, по итогам которого принято решение об усиленном пакете поддержки Киева", – приводит его слова РИА Новости.
Зайцев уточнил, что Киеву на протяжении долгого времени в большом количестве поставляется оружие, при этом, по словам дипломата, страны Европы поощряют милитаристские устремления руководства государства.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что свыше 28 тысяч тонн военных грузов доставлены на Украину с Запада. Таким образом западные страны пытаются затянуть украинский конфликт, отметил министр обороны РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что решение стран Североатлантического альянса увеличить помощь Украине нагнетает ситуацию. Он подчеркнул, что ни на одном из прошедших саммитов не было призывов к миру.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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