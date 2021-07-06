Российская делегация отказалась от участия в заседании ПА ОБСЕ

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Возглавляющий российскую делегацию вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, выразив протест в связи с нарушением регламента. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что если страны-участницы желают работать по правилам, то требуется их соблюдать.

"Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем", – добавил он, после чего покинул зал.

Ранее Толстой уже говорил о готовности покинуть заседание, если регламент при голосовании по антироссийской резолюции, предложенной украинскими депутатами, будет нарушаться.

От участия в заседании в режиме видео-конференц-связи отказался и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, тем самым поддержав главу российской делегации.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия навсегда ухудшила отношения с соседним государством. Он также отметил, что Украина нацелена на членство в Евросоюзе и НАТО и уверенно движется к выполнению этого плана.