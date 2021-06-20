Генсек ОБСЕ посетит Москву для встречи с Лавровым

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Генсек ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву 21–24 июня, сообщает РИА Новости. Она планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками.

Они обсудят широкий круг региональных и тематических вопросов, связанных с безопасностью и стабильность в ОБСЕ. Шмид обратится к постоянному совету Организации Договора о коллективной безопасности и встретится с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о необходимости обновить стратегическую концепцию НАТО. В документе Россия определяется "конструктивным партнером", а это, по его словам, не соответствует действительности.

