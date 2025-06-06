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Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер собирает подписи для возобновления диалога с Россией. Об этом пишет RT со ссылкой на Politico.

По информации издания, чиновник планирует получить поддержку других депутатов в срочном вопросе. Уточняется, что Картайзер уже получил восемь подписей.

Ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар рассказала, что получила сигнал от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале работы по восстановлению связей с Россией. Отказ от общения она назвала большой ошибкой Евросоюза.

Кроме того, глава Словении считает, что в настоящее время ЕС не воспринимается как влиятельное политическое объединение.

Как до этого заявлял спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, Владимир Путин не собирается захватывать Европу. Жители Евросоюза начинают это понимать, считает политик.