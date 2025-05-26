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Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что получила сигнал от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале работы Брюсселя по восстановлению связей с Москвой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Politico.

Отказ от общения с Россией она назвала большой ошибкой Евросоюза. Пирц-Мусар призвала европейских лидеров проводить "тихую дипломатию", которая станет отправной точкой к восстановлению прямых контактов с российской стороной.

Глава Словении считает, что в настоящее время ЕС не воспринимается как влиятельное политическое объединение из-за отказа вести диалог с РФ.

Ранее СМИ писали, что представители 20 из 27 европейских стран поддержали инициативу учредить "антироссийский трибунал". В Кремле ответили, что Москва не будет реагировать на такие намерения.

При этом Россия не боится новых санкций, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал пустым делом пугать Москву новыми ограничениями. Западные лидеры, считает он, просто не находят себе места, однако это уже их проблемы.