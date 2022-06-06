Спецлагерь для военнопленных создали на западе Украины

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Специальный лагерь для военнопленных создали на западе Украины. Об этом рассказал министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала "Рада".

По его словам, обмен этих пленных маловероятен.

Малюська также добавил, что только захваченные или планируемые к обмену военнопленные разбросаны по учреждениям по всей территории Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооруженные силы завершают освобождение Святогорска ДНР. Конашенков рассказал, что националистические формирования взорвали мост через реку Северский Донец с целью предотвратить отступление украинских войск. В результате остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили оружие и технику и сбежали с поля боя.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

