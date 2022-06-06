Российский посол вызван в МИД Италии

Фото: EPA/ALESSANDRO DI MEO/ТАСС

Посол РФ Сергей Разов был вызван в МИД Италии, где генеральный секретарь ведомства Этторе Секуи отверг заявления МИД РФ в адрес итальянских СМИ и государственных институтов.

"Генсек МИД также отверг инсинуации, касающиеся якобы причастности СМИ нашей страны к антироссийской кампании", – говорится в сообщении МИД Италии, которое приводит РИА Новости.

Также Разову, вызванному в МИД по поручению главы министерства Луиджи Ди Майо, выразили протест в связи с действиями России на Украине и отметили важность переговорного решения конфликта с уважением принципов международного права.

Ранее замглавы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине. Руденко подчеркнул, что отношение к плану власти страны сформулируют после ознакомления.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

