Эффективное взаимодействие России и Белоруссии не входит в планы НАТО – Захарова

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В НАТО не заинтересованы в эффективном взаимодействии России и Белоруссии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга об обеспокоенности сотрудничеством Москвы и Минска.
"Вот вам и ответ на вопрос, чего Запад так неистово взялся за Белоруссию. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входит. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции", – цитирует дипломата ТАСС.
Она высказалась и по поводу защиты, которую пообещал Столтенберг странам, против которых может быть направлена агрессия России и Белоруссии. По словам Захаровой, альянсу и его генсеку пора преодолеть старые фобии и наконец избавиться от мании преследования.
Представитель МИД отметила, что НАТО стоит обратить внимание на внутренний терроризм в США, который добавился к другим не решаемым годами проблемам.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен тесным сотрудничеством России с Белоруссией и видит в этом угрозу. Также генсек высказался по поводу активного сотрудничества России и Китая как в политическом, так и в военном плане.
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