Администрация Эрдогана не исключила проведения переговоров по Украине в Турции

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Мирные переговоров по украинскому конфликту могут пройти на территории Турции, однако конкретного решения на данный момент нет, рассказали РИА Новости в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Такая вероятность (проведения переговоров на турецкой территории. – Прим. ред.) есть, учитывая опыт и доверие сторон к Турции, но ничего конкретного сейчас вам сказать не могу", – отметил собеседник агентства.

Ранее Эрдоган сообщил о возможных провокациях по срыву мирного процесса на Украине. По его словам, моменты, когда стороны собираются за столом переговоров, всегда открыты для вмешательств. При этом Турция продолжит вносить свой вклад в урегулирование и поддерживать мир, подчеркнул он.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп после телефонного разговора с турецким лидером заявил, что намерен работать над украинским урегулированием совместно с Эрдоганом.