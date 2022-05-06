США не причастны к гибели крейсера "Москва" – Псаки

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Соединенные Штаты непричастны к гибели российского крейсера "Москва". Америка не передавала Украине конкретную разведывательную информацию о корабле. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Прокомментировать появившиеся в прессе сообщения о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера, Псаки попросили во время брифинга, который состоялся на борту президентского самолета, направляющегося в штат Огайо.

"Прежде всего, позвольте мне сказать, что эти сообщения содержат неточную информацию. Мы не предоставляли Украине конкретные координаты "Москвы". Мы не были вовлечены в решение Украины по нанесению удара по кораблю или проведению операции", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Она добавила, что у Штатов не было сведений о том, что Украина намерена сделать корабль мишенью.

"Украина обладает собственным разведывательным потенциалом для поиска и отслеживания российских кораблей, как это было в данном случае", – заключила Псаки.

Информацию о том, что США предоставили Киеву информацию, благодаря которой ВСУ нанесли удар по российскому крейсеру "Москва", ранее со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN. При этом в сообщении не указывалось, знали ли в США о том, что Киев планирует нанести удар по крейсеру. Отдельно подчеркивалось, что Вашингтон не принимал участия в принятии данного решения.

Позже представитель Пентагона Джон Кирби опроверг информацию о передаче Киеву разведывательных данных по российскому ракетному крейсеру "Москва". Он заявил, что у ВСУ есть собственные возможности в области разведки местонахождения кораблей РФ.