Матвиенко призвала к полной отмене любых санкций против парламентариев всех стран

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила призвать страны к полной отмене любых санкций, действующих в отношении парламентариев всех государств. Она высказалась об этом в ходе пленарного заседания юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в рамках общей дискуссии.

"Недоумение и негодование вызывает применение санкций в отношении парламентариев, что, по моему глубокому убеждению, противоречит самой сути демократии", – цитирует ее ТАСС.

Она обратила внимание, что репрессивные меры, принятые Западом в отношении России, не сработали, однако вернуть доверие Москвы после этого будет кратно сложнее.

При этом российская экономика сумела справиться с давлением и перестроиться в процессе поиска новых рынков. Кроме того, Россия обошла по темпам развития те страны, которые ввели против нее санкции, в то время как сами инициаторы давления оказались перед лицом инфляции, роста цен на энергоносители и рецессии, подчеркнула Матвиенко.

Она также обратила внимание, что Россия в диалоге с США стремится к восстановлению доступа своей сельхозпродукции на мировые рынки.

"Несмотря на беспрецедентное, бесчеловечное санкционное давление, Россия остается надежным партнером", – резюмировала спикер Совфеда.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна сохраняет лидерство на мировых энергетических рынках вопреки санкциям против нее. Он отметил, что государство расширяет логистические маршруты, в первую очередь в направлении дружественных стран, и финансирует соответствующую инфраструктуру.

