06 апреля, 21:55Политика
Матвиенко назвала цинизмом слова Макрона о размещении ядерного оружия
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Слова французского лидера Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другого государства являются очередным цинизмом и проявлением двойных стандартов. Такое мнение высказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Очередной цинизм. Почему же они разместили в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов ядерное оружие? Включая Германию и их планы размещения в Польше", – заявила она в эфире телеканала "Россия 1".
Матвиенко подчеркнула, что Россия вправе самостоятельно принимать решение, которое в данном случае не противоречит международным обязательствам страны. По ее словам, Макрону не следует указывать РФ, как строить взаимоотношения с Белоруссией и защищать собственные границы.
Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.
Позже Макрон заявил о недопустимости размещения ядерного оружия одной страны на территории другого государства. По его мнению, решение российского государства о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не соотносится с обязательствами России в рамках международного права.
РФ передала Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!