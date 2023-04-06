Матвиенко назвала цинизмом слова Макрона о размещении ядерного оружия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Слова французского лидера Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения одной страной ядерного оружия на территории другого государства являются очередным цинизмом и проявлением двойных стандартов. Такое мнение высказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Очередной цинизм. Почему же они разместили в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов ядерное оружие? Включая Германию и их планы размещения в Польше", – заявила она в эфире телеканала "Россия 1".

Матвиенко подчеркнула, что Россия вправе самостоятельно принимать решение, которое в данном случае не противоречит международным обязательствам страны. По ее словам, Макрону не следует указывать РФ, как строить взаимоотношения с Белоруссией и защищать собственные границы.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

Позже Макрон заявил о недопустимости размещения ядерного оружия одной страны на территории другого государства. По его мнению, решение российского государства о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не соотносится с обязательствами России в рамках международного права.



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