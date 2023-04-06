РФ будет отвечать соответствующим образом на ядерное оружие США в Европе – Песков

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Российская Федерация будет соответствующим образом отвечать на размещение ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Этими словами пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос об обеспокоенности России насчет нахождения американского ядерного оружия на базах в Европе.

Также Песков заявил, что в рамках Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии не обсуждалась тема размещения стратегического ядерного оружия в республике.

"Я не могу вам сказать относительно того, в какой степени это обсуждалось во вчерашней беседе. Беседа была действительно очень продолжительной, ушла далеко за полночь. Но сегодня об этом речи не шло", – подчеркнул он.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что государствам необходимо собрать все ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить".

Президент Белоруссии заявил, что одобряет слова французского лидера Франции Эммануэля Макрона, что ни одна страна не должна размещать ядерное оружие на территории другой.

Лукашенко заметил, что по этому принципу США должны убрать его из других государств.



Путин и Лукашенко начали заседание Высшего госсовета Союзного государства

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