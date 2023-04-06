Глава ЕК заявила о готовности Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Фото: TACC/Сергей Петров

Председатель КНР Си Цзиньпин готов пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, о готовности начать диалог с украинским лидером Си Цзиньпин сообщил ей в ходе личной беседы.

"Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свое стремление своевременно поговорить, когда будут созданы соответствующие условия", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее на встрече с Владимиром Путиным в Москве китайский лидер представил ему мирный план КНР по Украине. Как позже сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, предложения Си Цзиньпина могут быть взяты за основу решения украинского конфликта.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский после встречи Путина и Си Цзиньпина заявил о готовности встретиться со вторым. По словам Зеленского, он не имел контактов с китайским лидером около года, на фоне чего готов встретиться с ним на Украине.

Однако в МИД КНР позже заявили, что официального приглашения на Украину для Си Цзиньпина от Зеленского не поступало.



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