Киев сорвал запланированный на 6 апреля обмен пленными – МО РФ

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Киев сорвал запланированный на среду, 6 апреля, обмен военнопленными, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях", – приводит слова Мизинцева РИА Новости.
По его словам, список заявленных к обмену 251 военнослужащего в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось. На последнем этапе согласовали обмен только 38 военнослужащих, однако в среду утром Киев без объяснения причин отверг запланированный обмен.
Мизинцев также рассказал, что российская сторона обращается с украинскими военнопленными в соответствии с нормами гуманитарного права. По словам генерал-полковника, пленные содержатся в достойных условиях, получают трехразовое питание, им оказывают медпомощь.
При этом он подчеркнул, что Россия обеспокоена судьбой своих военнослужащих, оказавшихся в плену, есть подозрение, что с ними не все в порядке.
По его словам, Запад пытается помочь украинской стороне уйти от ответственности за нарушение международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных. Мизинцев подчеркнул, что об этом свидетельствует то, что Киев еще 1 апреля уведомил МИД Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с военнопленными РФ.
"Кроме того, украинские власти убеждают западные страны побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным", – добавил генерал.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В СК подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.
Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что причастные к издевательствам обязаны понести ответственность за свои действия.
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский 29 марта заявил, что украинская сторона пообещала принять жесткие меры в отношении бойцов ВСУ, пытавших пленных российских военнослужащих.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине
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