ВС РФ уничтожили 407 беспилотников и 215 установок РСЗО с начала спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили 407 беспилотников и 215 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) с начала проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1 981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 882 единицы специальной военной автомобильной техники", – рассказал Конашенков.

При этом за ночь оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками были поражены 24 украинских военных объекта. В их числе – зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", пять складов материально-технического обеспечения и 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Генерал добавил, что ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования пять баз хранения горюче-смазочных материалов, снабжавших топливом украинские войска в районах Харькова, Николаева, а также в Донбассе. Базы располагались вблизи населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.

Ранее российские военнослужащие предотвратили попытку эвакуации главарей националистического батальона "Азов" под Мариуполем. Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.