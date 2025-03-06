Захарова заявила о неприемлемости передышки для ВСУ

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Никакие передышки и перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) неприемлемы для России без твердых договоренностей об окончании конфликта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, если дать ВСУ возможность передохнуть, то это приведет к противоположному от мирного урегулирования результату. Кроме того, Захарова прокомментировала заявления Франции и Великобритании, которые создали свой план по Украине.

"Мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима, ВСУ и не допустить обвала фронта", – цитирует ее ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия против присутствия европейских военных на территории Украины после прекращения огня. Так он ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о размещении контингента на Украине. Французский лидер подчеркивал, что европейские силы могли бы контролировать выполнение мирного соглашения после его подписания.

