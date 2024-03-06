Балицкий выразил надежду на скорейшее освобождение всей Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что надеется на полное освобождение оставшейся части региона от киевского режима в ближайшее время. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена... Верю в наши Вооруженные силы, в мудрость нашего президента и в скорую победу", – добавил он.

В конце февраля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженным силам России удалось занять и закрепиться на опорных пунктах ВСУ внутри населенного пункта Работино в Запорожской области.

В ведомстве отметили, что штурм происходил во взаимодействии со всеми видами войск. В его ходе отработали воздушная и наземная разведка, а также была проведена мощная артиллерийская подготовка.

По словам Балицкого, подразделения ВС России имеют преимущество в артиллерии в Запорожской области, в связи с чем противник не способен дать отпор.

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