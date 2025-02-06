РИА Новости: в Екатеринбурге задержали YouTube-блогера Анисимова

Фото: vk.com/eanissimov

Автор YouTube-канала "Прекрасная Россия" Евгений Анисимов был задержан утром 6 февраля в Екатеринбурге. Об этом РИА Новости рассказал источник в полиции.

По предварительным данным, на ресурсах своего медиапроекта блогер публиковал материалы экстремистской направленности. Источник в полиции предположил в беседе с агентством, что мотивом для возбуждения дела на Анисимова могли быть частые высказывания оскорбительного характера в адрес полицейских и граждан Средней Азии.

Сейчас, по данным издания, с блогером проводятся следственные мероприятия.

На YouTube-канал "Прекрасная Россия" подписано 194 тысячи человек. Кроме того, Анисимов является администратором телеграм-канала "Кортадор".

Ранее Минский городской суд признал белорусского стендап-комика Вячеслава Комиссаренко виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и вынес ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии.

Кроме того, Комиссаренко был включен в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

Еще в январе 2022 года Комиссаренко рассказал, что власти Белоруссии объявили его в розыск. Комик во время выступления в Киеве предположил, что белорусское КГБ разыскивает его за шутки.

