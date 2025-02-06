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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приехал в Киев, чтобы помешать мирным переговорам, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом 5 февраля, где встретился со своим коллегой Андреем Сибигой. Последний, в частности, попросил Лондон увеличить инвестиции в украинских производителей оружия.

Депутат посчитал, что визит британского дипломата нужен для дискредитации плана урегулирования, который должны представить на Мюнхенской конференции по безопасности. Дубинский уверен, что президенту Украины Владимиру Зеленскому также был передан новый план контрнаступления.



Ранее депутат утверждал, что соглашение о столетнем партнерстве между Киевом и Лондоном не имеет юридической силы, так как Зеленский нелигитимен. Дубинский считал, что этот договор сразу отменят после проведения выборов.



Документ о так называемом столетнем партнерстве Украины и Великобритании был подписан 16 января. Договор охватывает основные области взаимодействия двух стран, включая оборону, науку, энергетику и торговлю. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что РФ расценивает этот документ как пиар-акцию.

