Захарова высмеяла заявление главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Украиной

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева. Комментарий она оставила в своем телеграм-канале.

Захарова привела прямую цитату Лэмми, который заявил, что "британско-украинское партнерство насчитывает тысячи лет".

"… и уходит корнями в подножья египетских пирамид? А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", – сыронизировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что Москва рассматривает соглашение Украины и Британии о 100-летнем партнерстве как пиар-акцию Киева. Дипломат также назвала печальным тот факт, что в год 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне британское руководство "клянется в вековой поддержке укробандеровских неонацистов".