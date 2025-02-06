Глава Пентагона заявил, что США рассматривают все варианты действий относительно Газы

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США пока не приняли конкретного решения относительно своих действий в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

"Прямо сейчас все варианты находятся на рассмотрении, мы не собираемся излагать ничего конкретного, что могли бы сделать в этом контексте", – заявил он.

Хегсет также подчеркнул, что США на данный момент очень далеки от возможной отправки американских военнослужащих в сектор Газа. Он отметил, что предпочтет не отправлять туда войска без крайней необходимости.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США готовы взять на себя ответственность за сектор Газа и заняться его реконструкцией. По его словам, Штаты планируют заняться расчисткой территории, обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, восстановлением разрушенных зданий и содействием экономическому развитию, которое создаст рабочие места и жилье для местных жителей.

Он также заявлял, что США ведут речь о долгосрочном владении сектором Газа и готовы направить войска в сектор, если сочтут это необходимым.

