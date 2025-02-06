06 февраля, 03:59Политика
Глава Пентагона заявил, что США рассматривают все варианты действий относительно Газы
Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon
США пока не приняли конкретного решения относительно своих действий в секторе Газа. Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
"Прямо сейчас все варианты находятся на рассмотрении, мы не собираемся излагать ничего конкретного, что могли бы сделать в этом контексте", – заявил он.
Хегсет также подчеркнул, что США на данный момент очень далеки от возможной отправки американских военнослужащих в сектор Газа. Он отметил, что предпочтет не отправлять туда войска без крайней необходимости.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США готовы взять на себя ответственность за сектор Газа и заняться его реконструкцией. По его словам, Штаты планируют заняться расчисткой территории, обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов, восстановлением разрушенных зданий и содействием экономическому развитию, которое создаст рабочие места и жилье для местных жителей.
Он также заявлял, что США ведут речь о долгосрочном владении сектором Газа и готовы направить войска в сектор, если сочтут это необходимым.
Трамп заявил о намерении взять сектор Газа под контроль США