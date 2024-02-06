06 февраля, 23:23Политика
Израиль поблагодарил президента Аргентины за решение о переносе посольства в Иерусалим
Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
Глава МИД Израиля Исраэль Кац поблагодарил аргентинского лидера Хавьера Милея за решение перенести посольство республики в Иерусалим. Дипломат выложил в соцсети X фотографию, на которой видно, как президента Аргентины встречают в аэропорту.
"Спасибо, президент Аргентины Милей, за ваше объявление о переводе посольства Аргентины в Израиле в Иерусалим", – говорится в его публикации.
Милей одержал победу на выборах в Аргентине в конце ноября 2023 года. После вступления в должность правый политик успел предложил несколько скандальных мер: долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США.
Позже стало известно, что новые аргентинские власти могут внести радикальную палестинскую организацию ХАМАС в перечень террористических.
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