Генпрокуратура ФРГ заявила о продолжении расследования по "Северным потокам" – СМИ

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Генпрокуратура Германии продолжает расследование терактов на "Северных потоках". Об этом пишет РБК со ссылкой на ведомство.

"Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется", – говорится в сообщении.

На запрос издания о возможном обмене данными со Стокгольмом в немецком ведомстве указали, что "принципиально не раскрывают детали международного сотрудничества".

Ранее в СМИ писали, что прокуратура Швеции намерена остановить расследование взрывов на "Северных потоках". По данным прессы, вероятно, она не смогла найти подозреваемых. Немецкая газета сообщала, что прокурор Швеции Матс Юнгквист, возглавляющий расследование, должен объявить об этом в ближайшие дни.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о диверсии, подчеркнул, что Москва не раз требовала направить ей информацию о промежуточных результатах расследования. Он указал, что РФ ожидает итоги расследования происшествия на газопроводе.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В общей сложности было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были остановлены.

В СМИ появилась информация, что подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" координировал украинский полковник, который занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек. Последняя арендовала яхту и задействовала оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку, писали в прессе.

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