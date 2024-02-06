ЦИК перенесла заседание о регистрации кандидатов в президенты на 8 февраля

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла решение о переносе с 7 на 8 февраля собрания, где будут обсуждать вопрос о регистрации на выборы президента РФ кандидатов Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива") и Сергея Малинковича ("Коммунисты России"). Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома решили перенести заседание", – передает ее слова пресс-служба ЦИК РФ.

Как утверждает Памфилова, обозначенные сроки по закону о проведении выборов в РФ позволяют осуществить перенос собрания.

Ранее Надеждин отправил письмо Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на президентские выборы РФ с 7 на 10 февраля, чтобы изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения.

Накануне рабочая группа ЦИК выявила 15,348% брака в подписях Надеждина для регистрации его кандидатом в президенты. Также, по информации представителя политика, рабочая группа рекомендовала не регистрировать его на президентские выборы после просмотра 60 тысяч подписей из более чем 100 тысяч предоставленных.

В пресс-службе штаба политика заявили о несогласии с этим решением, отметив готовность это доказать. Сам Надеждин позднее сказал, что в случае отказа в регистрации он обжалует это решение в российском Верховном суде.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня