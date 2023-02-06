Глава "Коммунистов России" предложил ввести систему пропусков в мавзолей

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил о необходимости введения электронной пропускной системы в Мавзолей Ленина.

"Необходимо усилить охрану: любой человек, который приходит к мавзолею, должен с помощью электронной системы подавать заявку за семь дней, и за семь дней компетентные органы должны проверять, что это за персона", – приводит его слова РИА Новости.

Так, в мавзолей не могли бы пройти привлекавшиеся к административной и уголовной ответственности.

По словам главы пресс-службы КПРФ, депутата Госдумы Александра Ющенко, необходимо меньше реагировать на сообщения о намерении кого-либо похитить тело Ленина из мавзолея.

"Там все охраняется ФСО, все под контролем. Много посетителей, ходят туда люди разные... что там кому в голову придет... Ну был придурок, чем меньше об этом будут знать, тем меньше таких придурков будет", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 42-летнего москвича, работающего сборщиком мебели, задержали на Красной площади возле мавзолея при попытке украсть тело Владимира Ленина.

Инцидент произошел около 00:00 6 февраля. Мужчина долго находился возле объекта, а затем попытался открыть входную дверь, за что моментально был задержан сотрудниками полиции.

Позже ФСО подтвердили информацию об инциденте.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!