Британский посол заявила, что РФ и КНР не должны стать победителями ситуации с COVID-19

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Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению дипломата, возможное лидерство КНР в технологических областях представляет опасность. Пирс подчеркнула, что не хотела бы жить в мире с китайскими стандартами в областях искусственного интеллекта и кибернетики.

Посол также объяснила, что видит цель развития технологий в создании выгоды для открытых рынков. В таком сценарии США и Великобритания неизбежно столкнутся со стратегическими вызовами со стороны РФ и Китая.

Министр иностранных дел КНР Ван И ранее рассказал, как распространялся коронавирус. По словам эксперта, пандемия COVID-19 была спровоцирована отдельными вспышками в различных местах по всей Земле.

