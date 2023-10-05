В "Росатоме" заявили о планах перезапустить Запорожскую АЭС

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Российское руководство в предстоящем году займется поиском вариантов для перезапуска Запорожской АЭС. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"В следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих", – сказал он.

В сентябре 2022 года на фоне обстрелов со стороны ВСУ на ЗАЭС была остановлена работа последнего, шестого энергоблока.

На днях в МИД РФ заявили, что Киев не прекращает попыток дестабилизировать обстановку в районе электростанции. Между тем в "Росатоме" перед этим заверили, что Москва принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности АЭС.



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