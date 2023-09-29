Фото: тасс/Ukrainian Presidential Press Office/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил с американскими и британскими союзниками план нового наступления и захват Запорожской АЭС. Об этом РИА Новости рассказал источник, приближенный к компетентным органам.

"В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр", – отметили в сообщении.

Источник добавил, что захват Запорожской АЭС готовится спецназом ВСУ, которые проходили подготовку у инструкторов Британии. Также в органах сообщили, что это не что иное, как новая задумка украинского президента, который хочет любой ценой доказать свою состоятельность.

Однако источник подчеркнул, что такие действия приведут к трагическим последствиям.

"Внимательно следим за действиями противника", – подытожил источник.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что украинские войска теряют своих лучших солдат, тогда как российская армия становится только сильнее. По мнению специалистов, ВСУ недостаточно натовской подготовки. Украинская сторона понесла огромные потери и больше всего нуждается на сегодня в солдатах, нежели в западном вооружении.

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