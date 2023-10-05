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Азербайджан готов к переговорам в трехстороннем формате ЕС – Азербайджан – Армения, которые должны пройти в Брюсселе в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента республики и заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Азербайджан поддерживает трехсторонний Брюссельский процесс и региональную мирную повестку дня в формате Европейского союза, Азербайджана и Армении, при содействии председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля", – сообщил он.

Кроме того, Гаджиев отметил, что Баку является инициатором многих мирных предложений, в том числе и подписания мирного договора.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.

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