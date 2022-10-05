Гендиректор МАГАТЭ отправился в Киев на переговоры

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Киев. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"На пути в Киев для важных встреч", – написал Гросси.

Он также напомнил, что сегодня потребность в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС актуальна как никогда раньше.

В конце сентября Гросси заявил, что МАГАТЭ намерено расширить состав миссии на ЗАЭС. По его словам, работа над конкретными аспектами создания зоны безопасности вокруг электростанции уже идет при участии России и Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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