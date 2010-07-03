В ВКС оценили время на ответный ядерный удар в случае нападения на РФ

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В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства РФ будет несколько десятков минут, чтобы принять решение об ответном ударе, заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) Анатолий Нестечук.

Конкретную цифру он не назвал, но отметил, что времени "очень достаточно" и это "не минуты, не десятки минут".

"Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут – более десятков минут, так скажем", – сказал Нестечук в эфире радио "Эхо Москвы".

Также он заявил, что ВКС предлагают продолжить возведение РЛС предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года.

"Мы знаем эти места и очень активно работаем над тем, чтобы в последующем в государственной программе вооружения коллегами в Минобороне это было воплощено в конкретное решение", – пояснил он.

Нестечук добавил, что в рамках нынешней госпрограммы в 2021 году планируется построить РЛС в Воркуте, в 2022 году – в Оленегорске и в 2024 году – в Севастополе.

В начале сентября исследовательская служба конгресса США оценила программу модернизации ядерного оружия России и поставила вопрос о целесообразности развития Штатами новых возможностей по сдерживанию РФ в этой сфере.

В документе говорится, что американский парламент обеспокоен направлением и темпами развития российских проектов по обновлению ЯО, а также вызовами, создаваемыми Москвой для Вашингтона и его союзников.

Конгрессу авторы доклада порекомендовали еще раз проанализировать ядерную доктрину РФ и определить риски начала новой гонки вооружений.

А в августе ученые назвали основные последствия возможной ядерной войны между Россией и Америкой.

По версии исследователей, столкновение стран погрузит Землю в десятилетнюю ядерную зиму. Ракетные взрывы вызовут массовые пожары, что повлечет за собой масштабные выбросы сажи в атмосферу. Солнечный свет будет ограничен, что приведет к падению средней температуры воздуха на 9 градусов.

Исследователи уверены, что ядерная война также способна привести к серьезным колебаниям температуры воды в Тихом океане, что окажет сильное влияние на климат.

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад с указанием мест размещения американского ядерного оружия в Европе. Документ был обнародован в апреле 2019 года, а затем удален.

В нем раскрывалось местоположение около 150 единиц ядерного оружия США. Согласно докладу, оружие хранится на шести американских и европейских базах: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.