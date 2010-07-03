В ВКС оценили время на ответный ядерный удар в случае нападения на РФ

15:56
15:56
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Сергей Медведев
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства РФ будет несколько десятков минут, чтобы принять решение об ответном ударе, заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) Анатолий Нестечук.
Конкретную цифру он не назвал, но отметил, что времени "очень достаточно" и это "не минуты, не десятки минут".
"Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут – более десятков минут, так скажем", – сказал Нестечук в эфире радио "Эхо Москвы".
Также он заявил, что ВКС предлагают продолжить возведение РЛС предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года.
"Мы знаем эти места и очень активно работаем над тем, чтобы в последующем в государственной программе вооружения коллегами в Минобороне это было воплощено в конкретное решение", – пояснил он.
Нестечук добавил, что в рамках нынешней госпрограммы в 2021 году планируется построить РЛС в Воркуте, в 2022 году – в Оленегорске и в 2024 году – в Севастополе.
В начале сентября исследовательская служба конгресса США оценила программу модернизации ядерного оружия России и поставила вопрос о целесообразности развития Штатами новых возможностей по сдерживанию РФ в этой сфере.
В документе говорится, что американский парламент обеспокоен направлением и темпами развития российских проектов по обновлению ЯО, а также вызовами, создаваемыми Москвой для Вашингтона и его союзников.
Конгрессу авторы доклада порекомендовали еще раз проанализировать ядерную доктрину РФ и определить риски начала новой гонки вооружений.
А в августе ученые назвали основные последствия возможной ядерной войны между Россией и Америкой.
По версии исследователей, столкновение стран погрузит Землю в десятилетнюю ядерную зиму. Ракетные взрывы вызовут массовые пожары, что повлечет за собой масштабные выбросы сажи в атмосферу. Солнечный свет будет ограничен, что приведет к падению средней температуры воздуха на 9 градусов.
Исследователи уверены, что ядерная война также способна привести к серьезным колебаниям температуры воды в Тихом океане, что окажет сильное влияние на климат.
Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад с указанием мест размещения американского ядерного оружия в Европе. Документ был обнародован в апреле 2019 года, а затем удален.
В нем раскрывалось местоположение около 150 единиц ядерного оружия США. Согласно докладу, оружие хранится на шести американских и европейских базах: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: