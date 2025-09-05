Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 16:33

Политика

В МИД Украины заявили об обсуждении размещения военных из "коалиции желающих"

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Украина обсуждает с союзниками размещение на своей территории только военных из стран, входящих в "коалицию желающих", заявил на брифинге представитель украинского МИД Георгий Тихий. Фрагменты выступления опубликовал один из местных телеканалов.

Отвечая на вопрос о возможности размещения на украинской территории военнослужащих Китая в рамках гарантий безопасности, Тихий призвал ориентироваться на членов "коалиции желающих".

Ранее Владимир Путин назвал легитимными целями для России иностранные войска на Украине. Последних он связал с усилением интеграции Киева в НАТО.

Москва не намерена ни в каком формате обсуждать идеи об интервенции иностранных бойцов на Украину. Для нее в корне неприемлем подобный план, сказала представитель российского МИД Мария Захарова.

Лавров заявил, что Запад не сможет победить Россию, используя Киев в качестве тарана

Читайте также


Сюжеты: Спецоперация на Украине , Переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика