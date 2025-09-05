В МИД Украины заявили об обсуждении размещения военных из "коалиции желающих"

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Украина обсуждает с союзниками размещение на своей территории только военных из стран, входящих в "коалицию желающих", заявил на брифинге представитель украинского МИД Георгий Тихий. Фрагменты выступления опубликовал один из местных телеканалов.

Отвечая на вопрос о возможности размещения на украинской территории военнослужащих Китая в рамках гарантий безопасности, Тихий призвал ориентироваться на членов "коалиции желающих".

Ранее Владимир Путин назвал легитимными целями для России иностранные войска на Украине. Последних он связал с усилением интеграции Киева в НАТО.

Москва не намерена ни в каком формате обсуждать идеи об интервенции иностранных бойцов на Украину. Для нее в корне неприемлем подобный план, сказала представитель российского МИД Мария Захарова.