МИД Белоруссии заявил протест Польше после задержания шпиона

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

МИД Белоруссии заявил решительный протест временному поверенному в делах Польши в стране Кшиштофу Ожанну после задержания польского шпиона Гжегожема Гавелома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В министерстве добавили, что нота была вручена дипломату 5 сентября после совершения Гавеломом акта шпионажа.

Ранее ФСБ выявила незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием посольства в Москве. Дипломаты Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, являющийся супругом первого секретаря политического отдела посольства Табасум Раши, были лишены аккредитации в России.

Отмечается, что оба указали ложные сведения о себе во время получения разрешения на въезд в государство. Также их заподозрили в проведении разведывательно-подрывной деятельности.

Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы выполнили свою работу, выявив шпионов среди британских дипломатов.