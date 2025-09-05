05 сентября, 14:37Политика
МИД Белоруссии заявил протест Польше после задержания шпиона
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
МИД Белоруссии заявил решительный протест временному поверенному в делах Польши в стране Кшиштофу Ожанну после задержания польского шпиона Гжегожема Гавелома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В министерстве добавили, что нота была вручена дипломату 5 сентября после совершения Гавеломом акта шпионажа.
Ранее ФСБ выявила незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием посольства в Москве. Дипломаты Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, являющийся супругом первого секретаря политического отдела посольства Табасум Раши, были лишены аккредитации в России.
Отмечается, что оба указали ложные сведения о себе во время получения разрешения на въезд в государство. Также их заподозрили в проведении разведывательно-подрывной деятельности.
Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы выполнили свою работу, выявив шпионов среди британских дипломатов.