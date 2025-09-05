Fox News: Трамп подпишет указ о переименовании Пентагона в "министерство войны" 5 сентября

Фото: depositphotos/icholakov01

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подпишет указ о переименовании Пентагона в "министерство войны" в пятницу, 5 сентября. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что данный указ предусматривает использование названия "министерство войны" в качестве дополнительного наименования министерства обороны США наряду с такими терминами, как "министр войны" для министра обороны Пита Хегсета.

Кроме того, решение Трампа предписывает главе Пентагона предложить законодательные и исполнительные меры для постоянного изменения названия ведомства.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что администрация Трампа изучает возможности переименовать министерство обороны США в "министерство войны". По информации издания, американский президент начал работать над "законодательными предложениями" о переименовании Пентагона в первые недели своего второго срока.