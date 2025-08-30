Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 23:39

Политика
Главная / Новости /

WSJ: администрация США ищет способ переименовать Пентагон в "министерство войны"

Администрация США ищет способ переименовать Пентагон в "министерство войны" – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изучает возможности переименовать министерство обороны США в "министерство войны". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп начал работать над "законодательными предложениями" о переименовании Пентагона в первые недели своего второго президентского срока. Однако для этого будет необходимо одобрение Конгресса.

Отмечается, что Белый дом пытается найти другие способы переименования Минобороны США, при котором согласие конгрессменов не понадобится.

Ранее Трамп уже рассказывал, что рассматривает переименование министерства обороны страны в "министерство войны". Американский лидер напомнил, что Минобороны США носило подобное название в периоды Первой и Второй мировых войн.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика