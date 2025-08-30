WSJ: администрация США ищет способ переименовать Пентагон в "министерство войны"

Фото: ТАСС/Zuma

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изучает возможности переименовать министерство обороны США в "министерство войны". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп начал работать над "законодательными предложениями" о переименовании Пентагона в первые недели своего второго президентского срока. Однако для этого будет необходимо одобрение Конгресса.

Отмечается, что Белый дом пытается найти другие способы переименования Минобороны США, при котором согласие конгрессменов не понадобится.

Ранее Трамп уже рассказывал, что рассматривает переименование министерства обороны страны в "министерство войны". Американский лидер напомнил, что Минобороны США носило подобное название в периоды Первой и Второй мировых войн.