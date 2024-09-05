Bild: пораженное училище в Полтаве обучало военных со всей Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пораженное ВС РФ училище в Полтаве обучало военных со всей Украины, в том числе с фронта. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, целью российских ракет стал Полтавский военный институт связи, где Украина готовила специалистов по телекоммуникациям "для защиты от России". Журналисты не смогли подтвердить распространяемые украинскими властями сведения, что под удар российской армии также попала больница.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил 3 сентября, что ВС России поразили институт в Полтаве. Атака произошла во время построения, в котором изначально участвовали более 500 солдат ВСУ, уточнял он.

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил удар по учебному центру военных в Полтаве и заявил и гибели 41 человека. Еще 180 человек, с его слов, получили ранения. Также одно из зданий института частично разрушилось.

В прессе российский удар назвали "страшнейшим" с начала СВО на Украине. Число погибших может вырасти, так как неизвестно, сколько человек еще находятся под завалами.