Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Умерова на пост министра обороны Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский официально внес в Верховную раду кандидатуру Рустема Умерова, ранее возглавлявшего Фонд госимущества, на пост главы Минобороны страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал парламента Украины.

"Назначить Умерова Рустема Энверовича на должность министра обороны Украины", – отмечается в сообщении.

Ранее президент Украины принял решение об увольнении министра обороны Алексея Резникова. По его словам, ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

5 сентября Верховная рада отправила Резникова в отставку. За его увольнение проголосовали 327 депутатов.

Политолог Сергей Марков отмечал, что новым министром обороны Украины не может быть ставленник Зеленского.

Изначально речь об увольнении Резникова зашла на фоне коррупционного скандала вокруг закупок продовольствия для армии. Украинские журналисты выяснили, что для военнослужащих закупаются продукты вдвое или втрое дороже.



Зеленский предложил на пост министра обороны Украины бизнесмена Рустема Умерова