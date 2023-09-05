В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины

Фото: depositphotos/reflextions

Смена министра обороны Украины не изменит суть киевского режима, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Представители СМИ попросили пресс-секретаря российского лидера прокомментировать увольнение Алексея Резникова с поста главы украинского оборонного ведомства.

"Нет, мы никак не можем это прокомментировать. Это, собственно, внутреннее дело Украины. Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом", – ответил он.

Песков выразил сожаление по поводу того, что ситуация остается без изменений.

В свою очередь, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также считает, что смена министра обороны ничего не изменит. По его мнению, "хлебное место" просто передают другому.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский принял решение об отставке министра обороны Резникова. По его словам, министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Он добавил, что главой Минобороны должен стать действующий руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.



Глава Минобороны Украины заявил об истощении запасов ракет к системам ПВО