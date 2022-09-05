Глава МАГАТЭ во вторник обнародует отчет о миссии на ЗАЭС и ядерной безопасности Украины

Фото: /Сергей Мальгавко/ТАСС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности на Украине и ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии агентства на станцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Отмечается, что в этот же день Гросси проинформирует Совет безопасности ООН о миссии на станцию.

Утром 6 сентября стало известно, что специалисты МАГАТЭ покинули Запорожскую атомную электростанцию. Отмечалось, что на ЗАЭС остались два человека в виде наблюдателей миссии.

До этого Гросси подчеркивал, что на станции постоянно будут находиться два инспектора МАГАТЭ. При этом он выразил надежду, что им не придется оставаться там постоянно и настанет день, когда станция сможет нормально функционировать с ее обычными владельцами и операторами.

Ситуация вокруг ЗАЭС обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.