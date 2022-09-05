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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал женщин, живущих на Украине, покинуть страну, пока они не попали под мобилизацию. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой", – отметил Володин.

По его словам, западные страны требуют от президента Украины Владимира Зеленского вести войну до последнего гражданина.

"Для них и женщины – всего лишь расходный материал", – подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы добавил, что супруга Зеленского, а также жены украинских олигархов находятся за границей.

"Их, конечно, это нововведение не коснется", – добавил он.

Володин напомнил, что с 1 октября на Украине будут ставить на военный учет женщин, в том числе беременных и тех, у кого есть маленькие дети.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что эксперты обвиняют Зеленского в обмане населения страны. По информации издания, президент Украины скрывал от общественности поступавшие от американских спецслужб данные о возможном начале Россией спецоперации. Многие его политические противники полагают, что он сделал это умышленно.

До этого бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политическая карьера украинского лидера подходит к концу. По его мнению, Зеленский либо будет вынужден покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

