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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал женщин, живущих на Украине, покинуть страну, пока они не попали под мобилизацию. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой", – отметил Володин.
По его словам, западные страны требуют от президента Украины Владимира Зеленского вести войну до последнего гражданина.
"Для них и женщины – всего лишь расходный материал", – подчеркнул Володин.
Спикер Госдумы добавил, что супруга Зеленского, а также жены украинских олигархов находятся за границей.
"Их, конечно, это нововведение не коснется", – добавил он.
Володин напомнил, что с 1 октября на Украине будут ставить на военный учет женщин, в том числе беременных и тех, у кого есть маленькие дети.
Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что эксперты обвиняют Зеленского в обмане населения страны. По информации издания, президент Украины скрывал от общественности поступавшие от американских спецслужб данные о возможном начале Россией спецоперации. Многие его политические противники полагают, что он сделал это умышленно.
До этого бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политическая карьера украинского лидера подходит к концу. По его мнению, Зеленский либо будет вынужден покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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