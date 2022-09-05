На Украине обвиняют Зеленского во лжи своему народу – СМИ

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Эксперты обвиняют украинского президента Владимира Зеленского в обмане населения страны. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"В течение довольно долгого времени украинскому президенту Владимиру Зеленскому удавалось оставаться объединяющей фигурой для украинского народа. <...> Но теперь против Зеленского выдвигаются тяжелые обвинения", – говорится в публикации.
По информации издания, президент Украины скрывал от общественности поступавшие от американских спецслужб данные о возможном начале Россией спецоперации. Многие его политические противники полагают, что он сделал это умышленно.
Газета также приводит слова депутата Верховной рады Ирины Геращенко, которая обвиняет Зеленского в неверной расстановке приоритетов. По ее мнению, вместо того, чтобы готовить украинцев к военным действиям, он занимался "травлей" экс-президента страны Петра Порошенко.
Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политическая карьера украинского лидера подходит к концу. По его мнению, Зеленский либо будет вынужден покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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