ЦАСТ объявил награду в 1 млн рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине

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Фото: телеграм-канал bmpd
Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил награду в один миллион рублей тому, кто сможет захватить эстонскую роботизированную платформу THeMIS на Украине и передать ее Минобороны РФ.
В организации указали, что данное устройство представляет несомненный технический интерес. По данным ЦАСТ, первый экземпляр такой техники Киев получил в августе. Ожидается, что вскоре на Украину поступят еще несколько таких платформ, которые будут использовать в основном для доставки боеприпасов и эвакуации раненых.
"К настоящему времени платформа THeMIS была приобретена вооруженными силами 11 стран <...> в основном в опытных и экспериментальных применениях. Однако, по всей видимости, на Украине была предпринята первая попытка применения платформы в боевых действиях", – говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАСТ.
Как рассказал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, награду объявили по двум причинам. В первую очередь, это дань памяти основателю ЦАСТ Константину Макиенко, который скончался в мае 2021 года. С 2014 года он личными средствами помогал жителям и защитникам Донбасса. По словам Пухова, таким образом центр стремится продолжить дело Макиенко.
Вторая причина – возможность подробно изучить платформу THeMIS. Пухов отметил, что это будет полезно для развития российских сухопутных роботизированных систем.
"Из всех образцов военной техники, которые поставляются на Украину, по-настоящему современными, инновационными можно назвать крайне мало систем. Эта платформа действительно новая, <...> это реальная инновация, это будущее войны", – сказал он в интервью РИА Новости.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие уничтожили склад ВСУ с боеприпасами для американских артиллерийских систем HIMARS. Удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области. Также системы ПВО перехватили баллистическую ракету "Точка-У" в районе Чернобаевки и 18 снарядов РСЗО HIMARS под Херсоном.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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