Япония упростит получение виз для российских студентов

12:10
12:10
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Фото: depositphotos/ruskpp
Японские власти упростят получение виз для отдельных групп российских граждан, сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Изменения коснутся специалистов, занятых на промышленных и научных предприятиях, связанных с реализацией плана сотрудничества из восьми пунктов, а также студентов. С этого месяца выдавать им визы будут сроком на пять лет.
"Чтобы как можно больше российских студентов приезжало в Японию, мы сделаем процесс получения визы более простым", – цитирует премьера Японии ТАСС.
Основой для развития экономического сотрудничества Москвы и Токио стал план из восьми пунктов, предложенный премьером Японии в 2016 году. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширение экспортной базы, а также укрепление взаимодействия в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с японским коллегой Таро Коно заявил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму. Отмечалось, что визовая интеграция начнется с деловых и туристических поездок.
Лавров подчеркнул, что рассчитывает на продолжение диалога по этому вопросу. Речь о нововведении зашла в связи с договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год, объяснил он.
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