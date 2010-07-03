Япония упростит получение виз для российских студентов

Фото: depositphotos/ruskpp

Японские власти упростят получение виз для отдельных групп российских граждан, сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Изменения коснутся специалистов, занятых на промышленных и научных предприятиях, связанных с реализацией плана сотрудничества из восьми пунктов, а также студентов. С этого месяца выдавать им визы будут сроком на пять лет.

"Чтобы как можно больше российских студентов приезжало в Японию, мы сделаем процесс получения визы более простым", – цитирует премьера Японии ТАСС.

Основой для развития экономического сотрудничества Москвы и Токио стал план из восьми пунктов, предложенный премьером Японии в 2016 году. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширение экспортной базы, а также укрепление взаимодействия в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с японским коллегой Таро Коно заявил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму. Отмечалось, что визовая интеграция начнется с деловых и туристических поездок.

Лавров подчеркнул, что рассчитывает на продолжение диалога по этому вопросу. Речь о нововведении зашла в связи с договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год, объяснил он.