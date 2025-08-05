Король Малайзии впервые прибыл с государственным визитом в Россию

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Король Малайзии Султан Ибрагим впервые прибыл в РФ с государственным визитом, сообщает издание Bernama.

Визит продлится с 5 по 10 августа. В программу войдет не только встреча с Владимиром Путиным, но и другие официальные мероприятия. Также короля ожидает посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения".

После посещения Москвы Султан Ибрагим отправится в Татарстан, где встретится с главой республики Рустамом Миннихановым и посетит с экскурсией Казанский Вертолетный завод.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отметил в соцсетях, что визит короля в Россию станет историческим событием и имеет важнейшее значение. Он напомнил, что Султан Ибрагим будет первым малайзийским монархом, который посетил РФ с госвизитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.

Ранее сообщалось, что 6 августа в Россию прибудет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. При этом в Кремле не исключили встречи Путина с гостем. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона "всегда рада видеть господина Уиткоффа в Москве".