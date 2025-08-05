США выступят с "важным заявлением" по беспилотникам

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Администрация американского президента Дональда Трампа планирует выступить с заявлением о развитии беспилотников 5 августа. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на министра транспорта США Шона Даффи.

"Мы переходим к доминированию американских дронов <…> важное заявление", – написал он в соцсети X.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с Трампом "мегасделку" по закупке дронов. По его словам, американцам необходима технология беспилотников, поэтому сделка окажется выигрышной для обеих стран.

По данным СМИ, американские технологии в данной области отстают от китайских и российских, а военные США плохо подготовлены к использованию дронов.

Кроме того, считают журналисты, Зеленский проводит перестановки в правительстве страны ради расположения американского президента.