Появились новые кадры задержания журналиста Гершковича и морпеха Уилана

Фото: телеграм-канал "RT на русском"

В Сети появились кадры задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которое произошло в марте 2023 года в Екатеринбурге. Видеозапись опубликовало RT .

Правоохранители провели операцию в момент встречи американца с "анонимным контактом". Они обсуждали передачу секретных данных о российском ВПК.

Также было опубликовано видео задержания бывшего американского морпеха Пола Уилана.

Его задержали во время встречи с его российским источником в декабре 2018 года в гостинице "Метрополь". Гражданин США должен был получить от него флешку, на которой хранились файлы с секретными данными о сотрудниках ФСБ.

Гершкович и Уилан покинули Россию в результате масштабного обмена заключенными, который состоялся 1 августа в аэропорту Анкары. Посредником в проведении операции стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене участвовали 26 заключенных из семи стран.

Их возвращение в Штаты подтвердил президент страны Джо Байден. Помимо экс-морпеха и журналиста, были освобождены редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

Владимир Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронина, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).

При этом в результате обмена в Россию удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

