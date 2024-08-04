США введут новые санкции против РФ за якобы неправомерное удержание американцев

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Вашингтон введут новые санкции против Москвы из-за якобы неправомерного удержания американских граждан. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем", – отметил он в эфире телеканала Fox News.

Акт Левинсона является действующим законом в США, по которому американские власти могут вводить санкции по обвинению в незаконном удержании своих граждан.

По словам Кирби, несмотря на стремление США усилить давление на РФ, администрация планирует добиваться возвращения своих граждан, которые находятся в РФ.

Обмен заключенными между РФ и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары. В нем приняли участие 26 заключенных из 7 стран.

В результате операции России удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронину, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).

